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    • 02.11.2020 07:07
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 2 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 2 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, ve Doğu ve , ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta, Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.




    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 20°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 20°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 14°C
    Parçalı az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Parçalı az bulutlu

    KONYA °C, 15°C
    Parçalı az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 18°C
    Çok bulutlu

    RİZE °C, 18°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

    SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 17°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KARS °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    VAN °C, 16°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    GAZİANTEP °C, 19°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    SİİRT °C, 22°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ŞANLIURFA °C, 22°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 2 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?