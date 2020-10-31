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    • 31.10.2020 21:33
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    • 31.10.2020 21:50
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    Yapay uydu da diyebileceğimiz 20 bin civarındaki insan yapımı bağımsız parçanın yüzde kaçı çöp durumundadır?

    Şu an dünya yörüngesinde dönmekten olan yapay uydu da diyebileceğimiz 20 bin civarındaki insan yapımı bağımsız parçanın yaklaşık yüzde kaçı çöp durumundadır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorular arasındaki yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Şu an dünya yörüngesinde dönmekten olan yapay uydu da diyebileceğimiz 20 bin civarındaki insan yapımı bağımsız parçanın yaklaşık yüzde kaçı çöp durumundadır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

    Soru: Şu an dünya yörüngesinde dönmekten olan yapay uydu da diyebileceğimiz 20 bin civarındaki insan yapımı bağımsız parçanın yaklaşık yüzde kaçı çöp durumundadır

    A: Yüzde 30

    B: Yüzde 50

    C: Yüzde 70

    D: Yüzde 90

    Doğru Cevap: D: Yüzde 90

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    Haberler Yaşam Yapay uydu da diyebileceğimiz 20 bin civarındaki insan yapımı bağımsız parçanın yüzde kaçı çöp durumundadır?