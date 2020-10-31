Hangisinin mucidi icat ettiği şey için 2014'te tüm dünyadan özür dilemiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

Soru: Hangisinin mucidi icat ettiği şey için 2014'te tüm dünyadan özür dilemiştir?

A: Pop-up reklam

B: Tetris oyunu

C: Instagram uygulaması

D: Candy Crush oyunu

Doğru Cevap: A: Pop-up reklam