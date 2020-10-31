Tayland'ın Lopburi şehrinde 1989'dan beri her kasım sayısı yaklaşık 3000 olan hangi hayvan için 4000 kilodan fazla yiyecek ve içecekten oluşan bir açık büfe festivali düzenlenir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

Soru: Tayland'ın Lopburi şehrinde 1989'dan beri her kasım sayısı yaklaşık 3000 olan hangi hayvan için 4000 kilodan fazla yiyecek ve içecekten oluşan bir açık büfe festivali düzenlenir?

A: Makak

B: Cennet Papağanı

C: Lemur

D: Tembel hayvan

Doğru Cevap: A: Makak