Gözaltına alınan Soytürk'ün emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri sırada, Akyazı'nın eline bıçak alarak, "Ben sana zarar veremem ama kendime zarar veririm." diyerek, bıçağı kendi sol kalçasına sapladığını öne sürdü. Sevgilisi Akyazı'nın eve alkollü geldiğini iddia eden Soytürk, ifadesinin devamında, bıçağın çok kan olması nedeniyle suyla yıkadığını iddia etti. Soytürk'ün Emniyetteki işlemleri devam ediyor.