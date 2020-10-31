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    • Yaşam
    • 31.10.2020 Gazete
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    'ta pandemi kuralları hiçe sayıldı: Minibüsten ayakta tam 22 yolcu çıktı!

    İstanbul 'ta pandemi kuralları bir kez daha hiçe sayıldı. Minibüsten ayakta tam 22 yolcu çıktı! Şoför, "15 dakika önce ceza yedim. 4-5 tane cezam var. Bir seferlik idare etsen ne olur?" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak faydası olmadı. Ekipler kural tanımaz şoföre toplam 4 bin 953 lira ceza yazdı.

    Virüsbüs
    İstanbul 'ta pandemi kuralları bir kez daha hiçe sayıldı. Minibüsten ayakta tam 22 yolcu çıktı! Şoför, "15 dakika önce ceza yedim. 4-5 tane cezam var. Bir seferlik idare etsen ne olur?" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak faydası olmadı. Ekipler kural tanımaz şoföre toplam 4 bin 953 lira ceza yazdı.

    AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI
    'de dün 2 bin 322 kişiye Covid-19 hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti. Bin 703 kişi ise iyileşti. Ağır hasta sayısı ise bin 966'ya yükseldi.
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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta pandemi kuralları hiçe sayıldı: Minibüsten ayakta tam 22 yolcu çıktı!