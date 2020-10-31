İstanbul Esenyurt'ta pandemi kuralları bir kez daha hiçe sayıldı. Minibüsten ayakta tam 22 yolcu çıktı! Şoför, "15 dakika önce ceza yedim. 4-5 tane cezam var. Bir seferlik idare etsen ne olur?" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak faydası olmadı. Ekipler kural tanımaz şoföre toplam 4 bin 953 lira ceza yazdı.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI
Türkiye'de dün 2 bin 322 kişiye Covid-19 hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti. Bin 703 kişi ise iyileşti. Ağır hasta sayısı ise bin 966'ya yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI
Türkiye'de dün 2 bin 322 kişiye Covid-19 hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti. Bin 703 kişi ise iyileşti. Ağır hasta sayısı ise bin 966'ya yükseldi.