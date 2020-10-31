Cadılar Bayramı ne zaman? Cadılar Bayramı neden kutlanır? Cadılar Bayramı anlamı nedir? Yurtdışında kutlanan Cadılar Bayramı'nın ne olduğu ülkemizde de merak ediliyor. Yurtdışında düzenlenen etkinlikte çocuklar, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplar.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Halloween (Cadılar Bayramı), her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde dinden bağımsız olarak kutlanan bir bayramdır. Çocuklar, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplar. Diğer Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.