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    • Yaşam
    • 31.10.2020 Gazete
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    Hasankeyf'te alınan önlemler sayesinde az sayıda vaka çıktı

    , Coronavirüs'e karşı mücadelede destan yazdı. Vatandaşlar, sıkı tedbirler aldı. 'ın tarihi ilçesindeki Hasankeyf'teki önlemler işe yaradı. İlçede, bir elin parmağını geçmeyecek kadar az vaka çıktı.

    Hasankeyif!
    Türkiye, Coronavirüs'e karşı mücadelede destan yazdı. Vatandaşlar, sıkı tedbirler aldı. 'ın tarihi ilçesindeki Hasankeyf'teki önlemler işe yaradı. İlçede, bir elin parmağını geçmeyecek kadar az vaka çıktı.

    Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, salgının ilk gününden itibaren ilçeyi ziyarete kapattıklarını açıkladı. İzolasyona önem verdiklerini anlattı.

    NECDET ÇAKIR
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