Türkiye, Coronavirüs'e karşı mücadelede destan yazdı. Vatandaşlar, sıkı tedbirler aldı. Batman'ın tarihi ilçesindeki Hasankeyf'teki önlemler işe yaradı. İlçede, bir elin parmağını geçmeyecek kadar az vaka çıktı.
Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, salgının ilk gününden itibaren ilçeyi ziyarete kapattıklarını açıkladı. İzolasyona önem verdiklerini anlattı.
NECDET ÇAKIR
Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, salgının ilk gününden itibaren ilçeyi ziyarete kapattıklarını açıkladı. İzolasyona önem verdiklerini anlattı.
NECDET ÇAKIR