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    • Yaşam
    • 30.10.2020 13:52
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    • 30.10.2020 13:56
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    'da 13 metre derinliğindeki dan sesi gelen bulunamadı

    'nın Muratpaşa ilçesinde larını ilaçlayan belediye görevlileri kullanılmayan kuyudan sesi geldiğini fark etti. İhbar üzerine 13 metrelik foseptik kuyusuna inen 10 dakikalık aramaya rağmen kediyi bulamadı.

    DHA
    13 metrelik kuyudan sesi geldi ama bulunamadı

    Antalya Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Zambak Caddesi'ndeki foseptik kuyularını ilaçlayan belediye görevlileri, kullanılmayan kuyudan kedi sesi geldiğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

    25 DAKİKA SONUNDA KUYUYA İNEBİLDİLER
    İhbar üzerine verilen adrese gelen ekipler, 13 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla inemedi. Bunun üzerine ekipler, halatlar yardımıyla makara sistemi kurdu. Bir itfaiye eri, yaklaşık 25 dakika sonunda kuyuya inmeyi başardı.

    10 DAKİKA ARANMASINA RAĞMEN KEDİ BULUNAMADI
    10 dakika kuyuda arama yapan itfaiye eri, kediyi bulamadı. Ekipler, kediden yeniden ses gelmesi halinde dönmek üzere çalışmayı sonlandırdı.
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    Haberler Yaşam Antalya'da 13 metre derinliğindeki kuyudan sesi gelen kedi bulunamadı