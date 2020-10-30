



Lastiklerin tutuşunu gören tır sürücüsü Yılmaz Ö. tırın kupasını dorseden ayırarak yolun sol tarafına park etti. Tır sürücüsünün ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsenin lastiklerini tamamen saran alevlere müdahale etti.