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    • Yaşam
    • 30.10.2020 13:09
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    • 30.10.2020 13:09
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    : de TIR alev alev yandı! Soğukkanlı sürücü yanan tırını sol şeride çekerek ları önledi

    haberine göre Otoyolu kesiminde tırın dorsesinin lastikleri tutuştu. Soğukkanlı şoför tırın kupasını dorseden ayırırken, lastikleri saran alevleri itfaiye ekipleri söndürdü. nedeniyle otoyolda trafik kısmen tek şeritten verildi.

    TEM de tır yandı! Sürücü felaketi önledi

    Yangın sabah saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yılmaz Y. idaresindeki 34 RE 0452 plakalı Mercedes marka tır Gümüşova rampaları mevki'inde geldiği şurada lastikleri tutuştu.



    Lastiklerin tutuşunu gören tır sürücüsü Yılmaz Ö. tırın kupasını dorseden ayırarak yolun sol tarafına park etti. Tır sürücüsünün ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsenin lastiklerini tamamen saran alevlere müdahale etti.



    Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak döndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kısmen tek şeritten verildi.
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    Haberler Yaşam Son dakika: TEM de TIR alev alev yandı! Soğukkanlı sürücü yanan tırını sol şeride çekerek kazaları önledi