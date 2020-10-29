



"BİR SAĞA BİR SOLA YALPALADIKTAN SONRA DEVRİLDİ"

Kaza sırasında servis aracında olan Direnç Yıldız "5 arkadaşımızın durumları çok kötü değil hafif yaralı olanlar var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Yağmur yeni yağdığında yol kaygan oluyor. Servis de biraz hızlıydı büyük ihtimalle. Bir sağa bir sola yalpaladıktan sonra devrildi. Baya da sürüklendi." dedi.