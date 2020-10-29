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    • 29.10.2020 08:42
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    Burç yorumları bugün ne diyor? Günlük burç yorumları – 29 Ekim 2020 Perşembe

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Jüpiter-Ay Düğümleriyle iletişim kuruyor! Bu iletişim milli değerlerimizi yücelteceğini işaret ediyor. Bunun yanı sıra ülke genelinde partilerle ilgili önemli konular gündeme taşınabilir. Yeni yasalar konuşulabilir.

    KOÇ: BU hafta özellikle süregelen çalışmalarda başarılısınız. Oldukça zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz.
    Eski pürüzlerden kurtulmak için önemli aşamalardan geçiyorsunuz.

    BOĞA: KARŞIT düşünceye sahip kişilere karşı ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.
    Güncel olayların önemli olduğunu biliyorsunuz. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.


    İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

    YENGEÇ: MERKÜR Terazi burcunda geri gitmeye başlıyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınız çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların sağlayacağı avantajları düşünmelisiniz.

    ASLAN: BİLDİĞİNİZ konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz.
    Bazen kendinizi tutamıyorsunuz.Yeni ufuklar açılıyor.



    BAŞAK: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.



    TERAZİ: BUGÜN aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı ve ilginç gelebilirsiniz. Yolculuklarda ilginç tekliflerle karşılaşacaksınız.



    AKREP: DAĞINIK çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

    YAY: ÇEVRENİZE bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Jüpiter geri giderken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı. Enerjiniz güçleniyor.

    OĞLAK: ÖNEMLİ anlaşmalar sizi bekliyor.
    Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.
    Bugün, engellere takılabilirsiniz.



    KOVA: BUGÜN, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var.
    Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz.



    BALIK: AŞKTA kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.
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