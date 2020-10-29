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    • 29.10.2020 14:05
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    SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeraltı elektrik kablolarında patlama

    Son dakika haberine göre, İstanbul 'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    DHA
    Beşiktaş'ta yeraltında korkutan patlama

    'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kablolardaki yangına köpükle müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sürerken, polis ekipleri yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeraltı elektrik kablolarında patlama