85 yaşındaki Hatice teyzenin gururlandıran isteği: Müslümanlar için Türkiye için bayrak istiyorum

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Teksen köyünde vatandaşları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 85 yaşındaki Hatice Fidan'ı ziyaret ederek ihtiyacı olup olmadığını sordu. 25 yıl önce eşini kaybettiği için tek yaşayan Fidan ise tüm ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak, ekiplerden evinin önünde dalgalandırmak için Türk bayrağı istedi.Yaşlı kadının talebi karşısında duygulanan ekipler, talebi gerçekleştirmek için başlattığı çalışma ile Fidan'ın evinin önüne önce bayrak direği montajı yaptı. Daha sonra ekiplerin getirdiği Türk bayrağını heyecanla alan Fidan ise bayrağı göndere çekerek evinin önünde dalgalanmasını sevinçle izledi.