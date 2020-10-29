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    • Yaşam
    • 29.10.2020 14:02
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    • 29.10.2020 14:10
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    Çayeli'de 3 kardeşi 54 günde nedeniyle peş peşe hayatlarını kaybetti

    'nin Çayeli ilçesine yaşayan 55 yaşındaki , 67 yaşındaki ve 64 yaşındaki kadeşler 54 gün içinde e yenik düştü.

    DHA
    3 kardeş 54 günde savaşı kaybetti

    Rize'nin Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı.

    Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül'de, İstanbul'da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül'de, Düzce'de hayatını kaybetti.

    3 KARDEŞ DE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
    İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı.

    Kovid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.
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