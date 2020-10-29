Tarafımıza iletilen rapor ve açıklama bu şekilde. En başından beri, altını çizerek ifade ettiğimiz gibi doğamızı, suyumuzu bile bile kirletilmesine kim olursa olsun asla müsaade etmeyeceğiz. Halkımızda rica ediyorum. Lütfen ilaç kalıntılarımızı sularımıza atmayalım, su motoru ve diğer araç gereçlerimizi bu tip yerlerde yıkamayalım. Bunlardan dolayı sudaki değerler yükselmiş. Biz bunların takibini yakinen yapıyoruz. Bu tip olaylara da asla müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.