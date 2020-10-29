Kızılay'ın çocukken yaptığı yardımdan duyduğu minnet borcunu ödemek için 45 yıldır gönüllü olarak çalışıyor

Çocukluğunda okullarda siyah önlük giyilip beyaz yakalık takıldığını dile getiren Sezer, "Önlüğümü galiba eski gördüler. Bana önlük için kumaş ile bir çanta hediye ettiler. Annem o kumaştan bana önlük dikti. Üzerinde hilal bulunan çantayı yıllarca kullandım. O hilalin anlamını öğrendiğimden beri Türk Kızılay gönüllüsüyüm. Ömrüm boyunca, elimden geldiğince Kızılayın gönüllüsü olacağım. Yapılan çalışmalara bir süre katılmasam, hayatta kalma gayretimi sorgularım. İliklerimize kadar giren gönüllülük duygusundan kopamıyoruz." ifadelerini kullandı.