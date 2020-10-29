Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! İstanbul'da hareketli anlar





KAN DAVASINA DÖNDÜ

Kendi ailelerinden iki kişinin yaralanmasını hazmedemeyen akrabalar, saldırıya devam etti. Tekin ailesinin bireylerinden Cemal Tekin 10 Eylül günü Yenibosna Serik Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Arabaya bindiği sırada, bir kişi aracın yanına gelerek silah doğrulttu. İki el ateş eden saldırgan, silahının tutukluk yapması sonucu kaçmak istedi. Bu sırada yara almadan kurtulan Tekin, arabadan inerek saldırganın üstüne atladı. Tekin'in saldırgan ile boğuştuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



SALDIRILARIN ARKASI KESİLMEDİ

Bu olayın ardından geçtiğimiz Cumartesi günü bir saldırı daha gerçekleşti. Akşam saatlerinde Kocasinan Ağaç Sokak'ta eve gelen Tekin kardeşler yine silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran zanlı, "intikam alacağız" dedikten sonra silahını ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Bahri Tekin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın peşinden koşan diğer kardeş ise silahını ateşleyerek arkasından koştu. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altından olan Bahri Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.