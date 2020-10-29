Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kış lastiği cezası ne kadar?

Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar kış lastiği ne zaman takılır sorusuna yanıt arıyor. Havalar soğudu ve kış ayları yaklaşmaya başladı. Yağışlı havaların başlamasıyla birlikte vatandaşlar kış lastiği kullanımıyla ilgili araştırma yapmaya başladı.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.