"BEN GEÇİMİMİ DOLANDIRICILIKLA SAĞLIYORUM"

Çete mensuplarının çoğunun, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Çete lideri Nevfel K. ise tüm suçları kabul ettiği ve "Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum'' dediği öğrenildi. Sorguları tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çete lideri Nevfel K.'nin (42) yanı sıra Oğuzhan D. (30), Hasan Ş.(42), Mehmet P. (51), Sibel S. (36), Pınar K. (36) ve Meltem U. (32), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.