DİĞER SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu. Yoldan araçlarıyla geçenler, elinde içki bardağı ile giden motosiklet sürücüsünü görünce tepki gösterdi.