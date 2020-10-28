Konak ilçesi Alsancak semtinde iki travesti arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı.
ÜZERİNE SAKSI ATTI
Olayı gören bir grup travesti de kavgaya dahil oldu. Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu.
UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Dövülen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.