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    • 28.10.2020 09:31
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    'da nesli tehlike altında olan 4 aylık bulundu

    'ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda baygın halde nesli tehlike altında olan 4 aylık bulundu. Köye gelen ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 4 aylık hayvanı alıp Bartın'da veterine kliniğine götürdü.

    DHA
    Nesli tehlike altında olan tür Türkiye'de bulundu

    Ulus ilçesinde yaşayan Mücahit Bozkurt, ormanlık alanda baygın halde ağaç yediuyuru buldu.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayıp, bilgi verdi. Köye gelen ekipler, 4 aylık olduğu belirlenen ağaç yediuyurunu, Bartın'da veteriner kliniğine götürdü.

    "BARTIN'DA İLK KEZ GÖRÜLDÜ"
    Ağaç yediuyurunun tedavisini yapan veteriner Hekim Tolga Kandıralı, "Bu kemirgen, Bartın'da ilk kez görüldü.

    Kemirgen ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunmuş.

    Baygın ve hareketleri kısıtlıydı. İlk tedavisini yaptık. Tedavisi tamamlandıktan sonra bulunduğu bölgeye bırakacağız.

    Bu tür her zaman görülen bir tür değil" dedi.
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