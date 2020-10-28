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    • 28.10.2020 09:40
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yla ilgili son dakika tahminler gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, çevreleri, ’nın batı ve doğu ilçeleri ile 'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KÜTAHYA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) gece saatlerinde çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AKDENİZ
    Parçalı bulutlu, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde, batı ilçeleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu


    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 28°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 31°C
    Az bulutlu
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