Günlük burç yorumları – 28 Ekim 2020 Çarşamba

Astrogündem: Facebook'un kurucusu 14 Mayıs 1984 Doğumlu Mark Zuckerberg hayatının en büyük kırılmalarını yaşayacak.

Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Ekim 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: YAKIN dostlarınızdan alacağınız haberler sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz.





BOĞA: GÜÇLÜ enerjinizi çevreniz de hissediyor.

Yapacağınız her şeyi önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz ve bazı problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz.





İKİZLER: GİRİŞİMCİLİĞİNİZİN önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz kuvvetli fakat, yaşam sınavlarınız hiç bitmiyor. Harcamalarınız konusunda mantıklı davranıyorsunuz.





YENGEÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi yoğun. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.





ASLAN: KİŞİSELLİĞİNİZİ vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Bir takım değişimler içindesiniz. Planlarınız için bol fırsatlı bir gün sizi bekliyor. Duygularınızı paylaşmaya ihtiyacınız var.



BAŞAK: DUYGUSAL yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracaksınız.



TERAZİ: BİR program dahilinde hareket etmelisiniz.

Bazı gizli hesaplarınız olabilir.

Sorumluluklar sizi bekliyor. Prensipleriniz konusunda taviz vermediğiniz gibi, bilgilerinizi yenileme ihtiyacı içindesiniz.



AKREP: ELE aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünmekten kendinizi yorabilirsiniz. İletişim konusunda, kendinizden başka hiç kimseye güvenmek istemiyorsunuz.



YAY: MADDİ konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.



OĞLAK: BUGÜN, ortaklıklar konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz.

Kapasiteniz çok yüksek ve hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz. Detaylar sizi meşgul edecektir.



KOVA: SORUNLARINIZI kafanıza takmamalısınız.

Her türlü probleme çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var.

Ailenizle duygusal ilişkileriniz çok önemli.



BALIK: SOSYAL ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle ortak çalışmalara katılacaksınız. Bugün grup çalışmalarında motivasyon gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.