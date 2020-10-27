





Otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Doğan Demirci araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.











Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Demircinin cansız bedeni itfaiye, ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.











Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.