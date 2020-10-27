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    • 28.10.2020 06:32
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    SON DAKİKA: 'da feci ! Otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü

    Son dakika haberine göre, 'da, kontrolden çıkan otomobilin belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptığı da sürücü  hayatını kaybetti.

    DHA
    İHA


    Kaza, saat 23.00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Sincan yönüne giden Doğan Demirci yönetimindeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırım kenarında duran belediye çöp kamyonuna arkadan hızla çarptı.




    Otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Doğan Demirci araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.





    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Demircinin cansız bedeni itfaiye, ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.





    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ankara'da feci kaza! Otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü