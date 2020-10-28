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    • Yaşam
    • 28.10.2020 Gazete
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    davasında karar

    'te , erkek arkadaşı 'ın evinden düşüp can verdi. sevgili için ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis istendi.

    Duygu kararı
    'te , erkek arkadaşı 'ın evinden düşüp can verdi. sevgili için ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis istendi.




    Mehmet



    NET KATİL
    Muğla'da Yelda Dağıtman (47), internetten sahte içki aldı. Duran kalbi 6 kez çalıştırıldı. Ancak kurtarılamadı. Türkiye genelinde ise ölü sayısı 83'e çıktı.

    SIRA DİŞİ SOYGU
    İstanbul'da 4 sahtekar, diş şeklindeki tenekeleri altın suyuna batırdı. Kuyumculara yutturmayı başardı. Yakalandı.
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    Haberler Yaşam Duygu Delen davasında karar