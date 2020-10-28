Gaziantep'te Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinden düşüp can verdi. Tutuklu sevgili için ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis istendi.
Mehmet Kaplan
NET KATİL
Muğla'da Yelda Dağıtman (47), internetten sahte içki aldı. Duran kalbi 6 kez çalıştırıldı. Ancak kurtarılamadı. Türkiye genelinde ise ölü sayısı 83'e çıktı.
SIRA DİŞİ SOYGU
İstanbul'da 4 sahtekar, diş şeklindeki tenekeleri altın suyuna batırdı. Kuyumculara yutturmayı başardı. Yakalandı.
Mehmet Kaplan
NET KATİL
Muğla'da Yelda Dağıtman (47), internetten sahte içki aldı. Duran kalbi 6 kez çalıştırıldı. Ancak kurtarılamadı. Türkiye genelinde ise ölü sayısı 83'e çıktı.
SIRA DİŞİ SOYGU
İstanbul'da 4 sahtekar, diş şeklindeki tenekeleri altın suyuna batırdı. Kuyumculara yutturmayı başardı. Yakalandı.