İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokaktaki inşaatın önünden geçen kadın, içeriden "Yardım edin, sesimi duyan kimse yok mu?" diye ses duydu.
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Kadın bunun üzerine bölgede yaşayan insanlara haber verdi.
ÜRKÜTEN HALDE BULUNDU!
İnşaat giren vatandaşlar elleri, ayakları bağlanmış ve kafasına çanta geçirilmiş bir kız çocuğu olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu iyi olan kız çocuğunun 13 yaşında S.C. olduğu belirlendi.
ÖNCE HASTANE SONRA ÇOCUK ŞUBE'YE...
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye oradan da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan kız çocuğunun yakınları tarafından öğlen saatlerinde kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.
2 KİŞİ KAÇIRDI!
Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.