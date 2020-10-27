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    • Yaşam
    • 27.10.2020 22:33
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    • 27.10.2020 22:41
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    Kaybolan kız çocuğu inşaatta kafasına çanta geçirilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu: , sesimi duyan kimse yok mu?

    'in ilçesindeki kayıp ihbarında bulunulan 13 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatta elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Çocuk ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını anlattı.

    AA
    DHA
    Küçük kız çocuğu inşaatta korkunç halde bulundu!

    İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokaktaki inşaatın önünden geçen kadın, içeriden "Yardım edin, sesimi duyan kimse yok mu?" diye ses duydu.

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    Kadın bunun üzerine bölgede yaşayan insanlara haber verdi.

    ÜRKÜTEN HALDE BULUNDU!

    İnşaat giren vatandaşlar elleri, ayakları bağlanmış ve kafasına çanta geçirilmiş bir kız çocuğu olduğunu gördü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık durumu iyi olan kız çocuğunun 13 yaşında S.C. olduğu belirlendi.

    ÖNCE HASTANE SONRA ÇOCUK ŞUBE'YE...

    Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye oradan da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Öte yandan kız çocuğunun yakınları tarafından öğlen saatlerinde kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

    2 KİŞİ KAÇIRDI!

    Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi.

    Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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    Haberler Yaşam Kaybolan kız çocuğu inşaatta kafasına çanta geçirilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu: Yardım edin, sesimi duyan kimse yok mu?