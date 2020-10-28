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    • Yaşam
    • 28.10.2020 16:46
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    • 28.10.2020 16:47
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    medyası: , eski Başbakanı Abe'nin ziyaretindeki ikram masraflarını fatura etti

    medyası, Başkan 'ın eski Başbakanı 'yi Florida'da yer alan isimli kendi otelinde ağırladıktan sonra bir bardak suya 3 dolar, bir çiçek buketine 6 bin dolar fatura kestiğini ve bunu hükümete yolladığınu iddia etti.

    DHA
    ABD basınından Trump için şok iddia

    Başkanı 'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddialarının ardından The gazetesi, Trump'ın şirketlerine görev süresi boyunca hükümet tarafından en 2,5 milyon dolar ödeme yapıldığını ileri sürdü.

    ABE'NİN ZİYARETİ İÇİN FATURA KESTİ
    ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Florida'da yer alan adlı otelinde eski Başbakanı 'nin ziyareti sırasında bir bardak suya 3 dolar ve bir çiçek buketine 6 bin dolar fatura kestiği iddia edildi.

    BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ
    Öte yandan , Trump'ın "vergi mükelleflerinden kar elde etmeye" teşebbüs etmediğin açıklamasında bulunarak, iddiaları reddetti.

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