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    • Yaşam
    • 28.10.2020 16:27
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    • 28.10.2020 16:33
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    'nda kaçak yollardan yurttan çıkarılmak istenen 16,48 pırlanta ve 20 bin dolar ele geçirildi

    'ndan 'e kaçak yollarla götürülmek istenen 16,48 gram pırlanta ve 20 bin dolar para ele geçirildi. uyruklu zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    AA
    İstanbul Havalimanı'ndan kaçak pırlanta operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin yurt dışına kaçak yollardan değerli taş ve bir miktar para çıkaracağı bilgisine ulaştı.

    16,48 GRAM PIRLANTA VE 20 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
    Kuveyt'e gitmek üzere gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Hindistan uyruklu Kaushık A.K., check-in yaptırdığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Şüphelinin valizlerinde yapılan aramada, 16,48 gram pırlanta ile 20 bin dolar para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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