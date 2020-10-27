Kocaeli'de Zeynep Karakolcu'nun (2) soluk borusuna ekmek kaçtı. Hastaneye kaldırıldı. Ama kurtarılamadı.
'CİN'AYET!
Bursa'da Alper Cin, geçen yıl hamile eşi Ebru'nun gözü önünde katledildi. Kamera görüntüleri delil gösterildi.
İZMİR 35 OLDU
İzmir'de Mehmet Doğan, sahte içkiden can verdi. Kentte ölü sayısı 35'e yükseldi. Türkiye genelinde ise 80...
'CİN'AYET!
Bursa'da Alper Cin, geçen yıl hamile eşi Ebru'nun gözü önünde katledildi. Kamera görüntüleri delil gösterildi.
İZMİR 35 OLDU
İzmir'de Mehmet Doğan, sahte içkiden can verdi. Kentte ölü sayısı 35'e yükseldi. Türkiye genelinde ise 80...