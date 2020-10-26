Maltepe'de gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bir kişi otomobilden çıkartıldıktan sonra silahla vuruldu. Hafif şekilde yaralanan yabancı uyruklu şahsa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılırken yaralı daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.