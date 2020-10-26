Olay saat 15.00 sıralarında Yurtoğlu Mahallesi'nde iki katlı bir binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Odunkıran (2) isimli çocuk oyun oynarken ailesinden gizli balkona çıktı. Küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.