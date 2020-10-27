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    • 27.10.2020 17:28
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    Son dakika: 'deki mastürbasyon olayı hakkında karar verildi!

    'de otobüsünde yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.R.Ö. hakkında çıkarıldığı mahkemece "" suçundan ev hapsi kararı verildi.

    DHA

    Olay, İstinye Dereiçi - Kabataş hattında sefer yapan otobüsünde meydana gelmişti. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yapmıştı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetmişti.

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntüler ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine şüpheli M.R.Ö. (44) gözaltına alındı. Savcılığa getirilen şüpheli M.R.Ö. verilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüpheli M.R.Ö hakkında "" suçundan ev hapsi kararı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İETT'deki mastürbasyon olayı hakkında karar verildi!