Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.10.2020 14:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2020 14:56
    ABONE OL

    uyardı: Serin ve geliyor! (28 Ekim )

    Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Buna göre Türkiye, yarından itibaren sisteminin etkisi altına girecek, sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak düşecek. Peki İstanbul, Ankara ve 'de hava nasıl olacak? Yarın hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre yurt genelinde son durum.

    Serin ve yağışlı hava geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, serin ve yağışlı hava geliyor.

    Yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle birlikte yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek.



    Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor.



    Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.



    Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlar ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem taşıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Meteoroloji uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor! (28 Ekim hava durumu)