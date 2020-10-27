SON DAKİKA: Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet: Önce kalça sonra boynundan bıçakladı





Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen olayda yaralanan Omar için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıkları Mohammed Omar'ı hastaneye kaldırırken, polisler de saldırgan Umir Tahir'i gözaltına aldı.









Tahir, ilk ifadesinde Omar'a 35 bin dolar borç verdiğini ancak parasını bir türlü alamadığı için sinirlenince bıçak kullandığını öne sürdü. Soruşturmaya devam ediliyor.



