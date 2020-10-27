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    • 27.10.2020 08:44
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    : 'de otomobilin yayaya çarptığı , kamerada! Polis sürücünün peşinde

    'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya otomobilin çarptığı , güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Yayaya çarpıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor

    Kaza, saat 20.00 sıralarında Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya çarptı. Fatma A. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.



    Fatma A., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
    Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatma A. yolun karşısına geçerken hızlı gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Fatma A. metrelerce havalanıyor.
    Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada! Polis sürücünün peşinde