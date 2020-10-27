

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatma A. yolun karşısına geçerken hızlı gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Fatma A. metrelerce havalanıyor.

Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.