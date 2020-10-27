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    • Yaşam
    • 27.10.2020 Gazete
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    'da: 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde

    , 'da toplantılarına devam etti. Vaka sayılarının arttığı mega kent ile ilgili "28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. toplantımızı İstanbul'da Çarşamba günü yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.


    , 'da toplantılarına devam etti. Vaka sayılarının arttığı mega kent ile ilgili şunları söyledi:

    28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.




    Otobüs, metrobüs ve tramvaya ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

    toplantımızı İstanbul'da Çarşamba günü yapacağız.

    75 HASTA KURTARILAMADI
    Türkiye'de dün 2 bin 198 kişiye Covid-19 hastalık tanısı konuldu. 75 kişi hayatını kaybetti. Bin 618 kişi iyileşti. Toplam can kaybı 9 bin 874, ağır hasta sayısı ise bin 780 oldu.

    SİGARA İÇMEK YASAKLANDI
    COVİD-19'a karşı tedbirler sıklaştırıldı. Kahramanmaraş'ta meydan, cadde, sokak, park gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.



    TRAFİKTE YAKALANDI
    İstanbul'da M.K.Ç. karantinaya uymadı. Aracıyla trafikte yakalandı. 'Ekmek alacaktım' savunması yaptı. Ambulansla evine gönderilirken, 3 bin 140 lira ceza yazıldı.



    MELEK'İN ZAFERİ
    İstanbul'da Melek Aleyna Tatmaz (10) geçen ay COVİD-19'a yakalandı. Virüs sonrası kalp ve akciğer yetmezliği gelişince hastaneye kaldırıldı. Ölümle yaşam arasında geçirdiği günlerin ardından hastalığı atlattı. Herkesi uyardı: Hayat eve sığar.

    KIRMIZI ALARM
    COVİD-19 Avrupa'da ikinci dalgaya geçti! 'da yeniden ilan edildi. 'da Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, "Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz" dedi.



    Oxford'un hazırladığı aşının yılbaşından önce yaşlılara uygulanacağı müjdesini verdi. Ülkede yapılan araştırmada ise virüsün beyni 10 yıl yaşlandırdığı belirlendi.
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    Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da: 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde