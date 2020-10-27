Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da toplantılarına devam etti. Vaka sayılarının arttığı mega kent ile ilgili şunları söyledi:
28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.
Otobüs, metrobüs ve tramvaya ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.
Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul'da Çarşamba günü yapacağız.
75 HASTA KURTARILAMADI
Türkiye'de dün 2 bin 198 kişiye Covid-19 hastalık tanısı konuldu. 75 kişi hayatını kaybetti. Bin 618 kişi iyileşti. Toplam can kaybı 9 bin 874, ağır hasta sayısı ise bin 780 oldu.
SİGARA İÇMEK YASAKLANDI
COVİD-19'a karşı tedbirler sıklaştırıldı. Kahramanmaraş'ta meydan, cadde, sokak, park gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.
TRAFİKTE YAKALANDI
İstanbul'da M.K.Ç. karantinaya uymadı. Aracıyla trafikte yakalandı. 'Ekmek alacaktım' savunması yaptı. Ambulansla evine gönderilirken, 3 bin 140 lira ceza yazıldı.
MELEK'İN ZAFERİ
İstanbul'da Melek Aleyna Tatmaz (10) geçen ay COVİD-19'a yakalandı. Virüs sonrası kalp ve akciğer yetmezliği gelişince hastaneye kaldırıldı. Ölümle yaşam arasında geçirdiği günlerin ardından hastalığı atlattı. Herkesi uyardı: Hayat eve sığar.
KIRMIZI ALARM
COVİD-19 Avrupa'da ikinci dalgaya geçti! İspanya'da yeniden OHAL ilan edildi. Fransa'da Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, "Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz" dedi.
İngiltere Oxford'un hazırladığı aşının yılbaşından önce yaşlılara uygulanacağı müjdesini verdi. Ülkede yapılan araştırmada ise virüsün beyni 10 yıl yaşlandırdığı belirlendi.