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    • 27.10.2020 01:16
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    Meteoroloji’de son dakika uyarısı! 3 ilde çok güçlü gelecek…

    Günlük ve haftalık olarak son dakika raporları hazırlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu verilerini vatandaşlarımıza duyurmaya devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan son analizlere göre 4 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu. Böylelikle dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlarımızın merak ettiği yarın hava nasıl olacak? sorusu da cevap bulmuş oldu. İşte son dakika meteoroloji hava durumu tahminleri ve diğer tüm detaylar…

    Meteoroloji uyardı! 3 ilde çok güçlü gelecek

    Son dakika hava durumu uyarıları ve tahminleri ile birlikte günlük, haftalık ve daha uzun zaman aralıkları için hava durumu analizleri yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel uyarıları vatandaşlarımıza duyurmayı sürdürüyor. MGM tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre 3 ilimizde kuvvetli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bu abğlamda yarın (26 Ekim 2020 Salı) için plan yapan ve dışarıya çıkacak olan vatandaşlarımız tarafından merak edilen yarın hava nasıl olacak? sorusuna ilişkin detaylar da belli olmuş oldu.

    METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile son dakika hava durumu raporlarına ilişkin tüm bilgileri ve yarın hava nasıl olacak? sorusunun detayları şöyle;

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Sakarya'nın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA 12°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    İSTANBUL 13°C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    KIRKLARELİ 10°C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 16°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR 15°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA 7°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 13°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 8°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 18°C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 21°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 15°C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 10°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 10°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 5°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 10°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 12°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU 7°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 12°C, 23°C

    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 6°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 16°C, 20°C

    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 8°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 15°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 14°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 17°C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 1°C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 0°C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 7°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 2°C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 9°C, 28°C

    Az bulutlu

    GAZİANTEP 11°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 14°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 17°C, 31°C

    Az bulutlu

    KARADENİZ

    Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla batısında 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

    MARMARA

    Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.

    EGE

    Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

    AKDENİZ

    Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ

    Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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    Haberler Güncel Meteoroloji’de son dakika uyarısı! 3 ilde çok güçlü gelecek…