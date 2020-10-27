Damla sakızlı bademli kalburabastı | Zamansız lezzetler

Hamur için yumurta, zeytinyağı, irmik ve sütü karıştırın. Karbonat, sirke ve unu ekleyip karıştırmaya devam edin. Sert ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurup 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar kopartın. Çay tabağından küçük olacak şekilde açın. Kırılmış badem içinden 5-6 parça alıp ortasına koyun. Kapatıp oval şekil verin ve hafif yassılaştırıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Bıçak ile üzerine dikine ve enlemesine kesikler atın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-35 dakika rengi koyulaşıncaya kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

Şerbeti için tüm malzemeyi 20-25 dakika kaynatın. Koyulaştıktan sonra tarçını çıkarın. Kalburabastıları fırın tepsisinden alıp derin bir kaba dizin. İlk sıcağı geçtikten sonra şerbetin yarısını üzerine dökün. Kalan yarısını 2-3 dakikada bir her birinin üzerine gelecek şekilde gezdirerek bitirin. 3-4 saat boyunca kalburabastıların ara sıra üst kısmını da şerbete batacak şekilde çevirerek dinlendirin.

Şerbeti çeken tatlıların üzerine file badem serpin.

15 ADET HAMURU İÇİN:

1 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı irmik

Yarım çay bardağı süt

1/4 çay kaşığı karbonat

Yarım tatlı kaşığı sirke

300 gram un

200 gram kırılmış badem içi

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

2 parça dövülmüş damla sakızı

2 adet çubuk tarçın

ÜZERİ İÇİN:

2-3 yemek kaşığı file badem

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN