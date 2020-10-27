





"KARADENİZ'İN EFSANESİ HAMSİ GELİYOR"

Palamudun sonuna gelindiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "2 aydır palamut satıyoruz. Yıllardır bu kadar çok palamut satamamıştık. Bu sene oldukça fazla oldu. Her şeyin bir mevsimi var. Palamut yavaş yavaş göç ediyor. Efsanenin biri gidip, biri geliyor. Karadeniz'in efsanesi hamsi geliyor. Bu sene inşallah palamut gibi hamsi de bol olur. Hamsi bol olursa hem biz kazanırız hem de vatandaşlar ucuza hamsi yerler. Hamsinin kilosu bu sıralar 20-25 TL arasında satılıyor. Daha yeni yeni gelmeye başladı. Umduğumuz gibi bol olursa kilosunun 10 TL'ye kadar düşeceğini bekliyoruz. Kaptanlar denizde hamsinin olduğunu söylüyorlar. Deniz ve havalar şu an sıcak gidiyor. Havalar biraz daha soğuyunca hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz" dedi.