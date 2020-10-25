Balığın taze olduğunu anlamamız için solungaçlarının parlak, kırmızı renkte, derisinin üzerindeki o mukoza dediğimiz kaygan sümüksü yapının daha kaygan olması lazım. Balığın derisine dokunduğumuz zaman o dokunduğumuz kısmın orada kalmaması, iz yapmaması yani sert ve diri olması gerekir. Ama işte bu özellikleri tam tespit edilememesi için ülkemizin birçok yerinde ışık tutmak, daha farklı açılardan balığı suyla yıkamak, bunlar zaten çok zararlı şeyler değil ama dikkat etmek lazım" diye konuştu.