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    • Yaşam
    • 26.10.2020 17:36
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    • 26.10.2020 17:36
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    Zehri 'a sokacakları... 'da 106 kilo eroinin ele geçirildiği operasyona 5 tutuklama!

    ekiplerinin takibindeki 'ten 'a giden 3 araç, Adana-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. Düzenlenen operasyonda 106 kilogram eroin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

    AA
    Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

    'da düzenlenen operasyonda 106 kilogram eroin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

    ekiplerinin takibindeki 'ten 'a giden 3 araç, Adana-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.



    106 KİLOGRAM EROİN
    Narkotik köpeği "Bixi"nin de kullanıldığı aramalarda, araçların gizli bölmelerinde saklanmış 106 kilogram eroin ele geçirildi.

    Araçlardaki şüpheliler M.A. (34), E.A. (31), M.A.A. (44), İ.A. (34) ve S.G. (23) gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Zehri İstanbul'a sokacakları... Aksaray'da 106 kilo eroinin ele geçirildiği operasyona 5 tutuklama!