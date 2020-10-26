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    • 26.10.2020 17:24
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    Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

    Korkunç 'da yaşandı. Otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

    DHA
    Burdur'da korkunç kaza! 2'si çocuk 7 yaralı
    'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
    Otogar kavşağında meydana gelen kazada 'nun sürücüsü olduğu 16 BA 911 plakalı kamyonetle 'nın (68) kullandığı 15 DN 560 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Bekir Yüzbaşıoğlu ve Ali İhsan Özkaya ile araçlarda bulunan Tuğba Yüzbaşıoğlu (24), Yeliz Tosun (27), Hüseyin Berke Tosun (6), Zübide Özkaya (50) ve Belinay Tosun (2) yaralandı.
    Otomobilde sıkışan yaralılar Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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