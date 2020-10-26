ADÜ Arkeoloji bölümü ve Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü ile 5- 6 aydır bölgede kazı çalışmaları yaptıklarını açıklayan Akkurnaz, Nazilli tarihinin bilinenin dışında 5- 6 bin yıllık bir geçmişe dayandığını belirterek, "Şu anda kazı çalışmalarını yaptığımız Mastautra antik kenti çevresinde küçük küçük bir çok yerleşim yeri olduğu kanısındayız, bugün de burada bulduğumuz sarnıç ve mezar bunun en belirgin örneği, Yani Mastaura bir Merkez ve çevresinde de burası gibi kırsal köy yerleşim yerleri varmış. O dönemlerde buralarda yaşayan insanlar tarımla uğraştıkları için de bu dere yatağının kenarında bir köy kurmuşlar. O insanlar burada yaşamakla kalmamışlar suyun gücünü kullanmışlar, gördüğümüz değirmeni yapmışlar, sadece kırsal bir yaşam sürmemişler, biraz önce bir seramik parçası bulduk, bu seramik çok kaliteli bir işçiliğe sahip. Mesela bulduğumuz bu sarnıç ve iç yalıtımı düşünün o dönemin şartlarına göre yüksek bir teknolojiye sahip, yani buraların sadece arkeolojik değil, kültürel bir özelliği de var. Şimdi biz de yapacağımız bu çalışmalarla Nazilli'nin kültürel haritasını çıkaracağız" dedi.