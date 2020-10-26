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    • 26.10.2020 14:46
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    • 26.10.2020 15:00
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    SON DAKİKA: Şişli sunda korku dolu anlar: Rayların arasına düşen yaralı kurtuldu

    Son dakika haberine göre, İstanbul istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan hastaneye kaldırılırken, rayların arasındayken üzerinden ise 2 vagon geçtiği öğrenildi.

    İHA


    Olay, dün akşam saatlerinde istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Şans eseri rayların arasında kalan ın üzerinden 2 vagon geçti.






    Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.






    Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.




    Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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