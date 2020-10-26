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    • Yaşam
    • 26.10.2020 14:23
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    • 26.10.2020 14:28
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    'da 20 metre yükseklikten "Kafayı yemişsiniz" dedirten atlayış

    'da biri iki genç, 20 metrelik lerden denize atlayıp arkadaşlarına o anları cep telefonuyla kaydettirdi. Gençlerin tehlikeli atlayışlarını çeken arkadaşları ise "Kafayı yemişsiniz" yorumunda bulundu.

    İHA
    Kafayı yemişsiniz dedirten atlayış

    Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı yakınlarındaki falezlere gelen biri yabancı uyruklu iki genç, yaklaşık 20 metre yükseklikten denize atlamak için hazırlık yapmaya başladı.

    "KAFAYI YEMİŞSİN"

    Bu sırada gençler, cep telefonunu arkadaşlarına verip atlayışlarını çekmelerini istedi.

    Gençler sırayla tehlikeli noktadan atladı.

    Yabancı uyruklu genç atlayış sonrası 'very nice' derken, görüntüyü çeken arkadaşları da, Türk arkadaşı için 'Oktay sen kafayı yemişsin' yorumunda bulundu.

    Gençler bu görüntüyü ise sosyal medyadan paylaştı.
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    Haberler Yaşam Antalya'da 20 metre yükseklikten "Kafayı yemişsiniz" dedirten atlayış