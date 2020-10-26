Bunu toparlayabileceğimize inanıyoruz. Oyuncularımıza da bunu aşılıyoruz. Yeni transferlerimiz takıma çok iyi uyum sağladı. Rahid Ghezzal çok klas bir oyuncu. Valentine Rosier de çok iyi." ifadelerini kullandı.

"BENİM TAZMİNATIM YOK"

Kendilerine yapılan eleştirilere yanıt veren Yalçın, "Nefes aldık, biraz rahatladık. Sosyal medyada çok üstümüze geliniyor. Ekibimin aleyhine çok şeyler yazılıyor, bunlar üzücü. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için buraya geldik. Benim tazminatım yok, 1 yıllık sözleşmem var. Beşiktaş taraftarından başka güvencem yok, bize yardımcı olsunlar." diyerek sözlerini noktaladı.