Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.10.2020 07:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2020 07:29
    ABONE OL

    | Meteorolojiden o illere sağanak ve sis uyarısı | 26 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteorolojiden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 26 Ekim il il hava durumu tahminleri...

    O illere sağanak ve sis uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli


    İSTANBUL °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    KIRKLARELİ °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KÜTAHYA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu



    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu


    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 28°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 31°C
    Az bulutlu
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak ve sis uyarısı | 26 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?