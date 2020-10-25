SON DAKİKA: Konya'da akılalmaz olay! 18 yaşındaki gençlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü







Bunun üzerine Ramazan Ş., tüfekle Demirtaş'a ateş açtı. Göğsünden yaralanan Demirtaş kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralanan Demirtaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Ramazan Ş. ve olaya karıştığı öne sürülen Melih E. ve kardeşi Furkan E.yi gözaltına aldı.

